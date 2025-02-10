Тхэквондисты из Люберец завоевали более 130 медалей на Первенстве Москвы

Спортсмены из Люберец завоевали 135 медалей на Чемпионате и Первенстве Москвы по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие 106 воспитанников Ассоциации МФТ.

Соревнования прошли в Московском центре боевых искусств. В них приняли участие около тысячи спортсменов из столицы и области.

В состав сборной Люберец вошли 106 воспитанников Ассоциации тхэквондо МФТ, включая спортивные клубы «Дан-Гун», «Торнадо» и «Тхэквондо-центр».

«Всего сборная городского округа завоевала 135 медалей: 56 золотых, 36 серебряных и 43 бронзовых. Поздравляю победителей и призеров с отличными результатами, а также весь тренерский состав Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы», — отметил руководитель ЦСП «Торнадо», представитель Ассоциации тхэквондо МФТ Люберец Павел Ворсин.