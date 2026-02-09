Тхэквондисты из Люберец выиграли медали на чемпионате и первенстве Москвы

В состязаниях приняли участие более 1100 спортсменов из столицы и области. По словам представителя «Ассоциации тхэквондо Международной федерации тхэквондо городского округа Люберцы» Виталия Силки, люберецкие спортсмены получили 55 золотых, 52 серебряные и 62 бронзовые награды.

Подготовкой победителей и призеров занимались тренеры Виталий Силка, Павел Ворсин, Алексей Яблошевский, Александра Грибова, Алексей Леонов, Сергей Дмитриев, Никита Тимохин, Сергей Зубков, Аида Исаева и Игорь Дедков.

Как отметил Виталий Силка, спортсмены уже начали подготовку к всероссийскому турниру «Мастерский». Соревнования состоятся 14 и 15 февраля в Тамбове и соберут около 1000 участников из разных регионов России.