Тхэквондисты из Люберец выиграли более 30 медалей на международном турнире

С 20 по 24 ноября в Юнусабадском Дворце спорта Ташкента прошел международный турнир по тхэквондо МФТ. Люберецкие спортсмены в составе сборной команды России завоевали 32 медали различного достоинства.

Соревнования прошли среди женщин, мужчин, юношей и девушек 12–13 лет, а также юниоров и юниорок 14–17 лет. Всего в турнире приняли участие более 1,4 тысячи человек из 22 стран.

«Воспитанники „Ассоциации тхэквондо МФТ городского округа Люберцы“ из клубов „Торнадо“ и „Дан-Гун“ в составе сборной команды России завоевали 32 медали. Из них — 22 золотые, 6 серебряные и 4 бронзовые», — сообщил представитель ассоциации Павел Ворсин.

Победителей и призеров подготовили тренеры: Алексей Яблошевский, Павел Ворсин, Сергей Дмитриев, Алексей Леонов, Максим Лисеенко, Сергей Зубков.

По итогам состязаний сборная России заняла II общекомандное место, пропустив вперед лишь хозяев турнира. На третьей строчке — сборная Казахстана.