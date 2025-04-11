Тхэквондисты из Истры победили на межрегиональном турнире

С 5 по 6 апреля юные спортсмены боролись за победу на соревновании в Москве. Они завоевали 10 медалей в разных категориях.

В турнире участвовали более 200 спортсменов из разных округов Подмосковья.

Золотыми медалистами стали Софья Филиппова и Тихон Власов, а также Роман Куликов. В боях он проявил отличное мастерство и использовал сложную технику. Благодаря чему он три раза занял первое место. Серебро получили Кирилл Калашников, Николай Кондаков и Дмитрий Степанов. Бронзу — Арина Власова и Софья Калашникова.

Ребята тренируются в клубе «ИСТРА-ТКД» под руководством Юрия Бескороваева. Они не пропускают занятия и полностью посвящают себя спорту, а на соревнованиях сражаются за победу до последнего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 490 стадионов и о развитии спортивной инфраструктуры Московской области.