Подмосковный тхэквондист Лев Корнеев выступит в составе сборной Сербии на Олимпиаде в Париже

Тхэквондист из Лобни выступит в составе сборной Сербии на Олимпиаде в Париже

Талантливый тхэквондист из городского округа Лобня Лев Корнеев получил шанс представлять сборную Сербии на предстоящих Олимпийских играх в Париже. Это значимое событие для спортсмена, который ранее одержал победу на первенстве России и дважды становился призером чемпионата Европы.

Жители Лобни и болельщики тхэквондо с нетерпением ожидают выступления Льва Корнеева на Олимпийских играх и верят в его успех.

Важно отметить, что Лобня активно поддерживает развитие спорта на местном уровне. В округе функционируют 18 бюджетных спортивных секций, воспитанники которых регулярно демонстрируют высокие результаты на различных соревнованиях.

Кроме того, в рамках улучшения спортивной инфраструктуры в прошлом году была открыта новая многофункциональная площадка на территории спортивной школы «Академия спорта». Также в прошлом году прошла реконструкция стадиона «Труд», что еще больше способствует развитию спорта в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».