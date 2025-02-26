Тестовый режим работы маршрута № 27к продлили в Одинцове

Автобусный маршрут № 27к будет работать в тестовом режиме в Одинцове до 10 марта. Автобусы следуют по схеме «ЖК „Рублевский“ — микрорайон Новая Трехгорка — инновационный центр „Сколково“ — станция МЦД Одинцово — ЖК „Гусарская Баллада“».

Теперь последний рейс от станции МЦД «Одинцово» до жилого комплекса «Гусарская Баллада» будет осуществляться в 22:30. Вместе с тем добавили рейс с отправлением в 22:15.

Тестовый режим позволит подсчитать пассажиропоток на маршруте. Если на рейсах будет повышенный спрос, его оставят для работы на постоянной основе. Администрация Одинцова занимается повышением качества транспортного обслуживания с учетом пожеланий жителей. Основная задача — сделать поездки в общественном транспорте более удобными и доступными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии первых участков Южно-Лыткаринской дороги зимой. Она разгрузит юго-восток региона.