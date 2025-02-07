Территорию жилого комплекса «Люберцы Парк» благоустроят к осени 2025 года

Жителям жилого комплекса «Люберцы парк» рассказали о планах по благоустройству территории на 2025 год. Там построят многоуровневый паркинг на 1400 мест, установят детские площадки и обустроят тротуары.

«22 января 2025 года получено разрешение на строительство многоквартирного жилого дома второй очереди и, соответственно, после этого пройдет благоустройство. Будут организованы и тротуары, и подходы, и детские площадки. У жителей будет прямой доступ к улице 8 Марта», — отметил начальник отдела земельного контроля администрации городского округа Люберцы Андрей Кустарев.

Один из вопросов, который волнует жителей близлежащих домов, — прямой проход от Наташинских прудов к улице 8 Марта.

На территории комплекса построят многоуровневый паркинг на 1400 мест к осени 2025 года. Сейчас территория огорожена забором под платную стоянку. Ранее собственник устранил нарушение, когда занял часть соседнего участка под строительство многоквартирного дома.

Жители также попросили перенести контейнерную площадку во дворе дома № 2 по улице Шевлякова от детского игрового комплекса. Администрация округа и управляющая компания взяли в работу все обращения.