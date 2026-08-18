Территорию второго корпуса школы № 24 благоустроят в Мытищах

Подрядчик в ближайшее время проведет полное устройство стадиона и спортивной площадки. Уже выполнена обвязка металлоконструкций и завершена заливка бетона. Особое внимание уделяется качеству будущего резинового покрытия и надежности ограждений, поскольку от этого зависит безопасность будущих пользователей. Кроме того, на объект уже доставлена 21 опора для наружного освещения и параллельно с этими работами подрядчику предстоит обновить асфальтобетонное покрытие на внутренних проездах.

Выполнение всех этапов благоустройства территории второго корпуса школы № 24 находится под пристальным контролем сотрудников администрации.





