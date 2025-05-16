Территорию возле ДК «Октябрь» благоустроили после замены теплосетей в Подольске

Масштабные работы по замене сетей теплоснабжения проходили на территории в течение зимы. После наступления благоприятных погодных условий специалисты приступили к приведению в порядок участка площадью более 300 квадратных метров.

Возле ДК «Октябрь» обустроили около 200 квадратных метров газона и уложили более 100 квадратных метров брусчатки. Участок площадью 12 квадратных метров заасфальтировали и уложили бордюрный камень по обеим сторонам тротуара.

Представитель подрядной организации Никита Гришин рассказал, что пространство преобразится в ближайшее время, когда взойдет трава. «При благоприятных условиях первые ростки начинают появляться через пять-семь суток после посева», — объяснил он.

Председатель комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры администрации Подольска Михаил Кореняк отметил, что все плановые ремонтные работы, которые выполняют специалисты теплосети, завершаются обязательным восстановлением асфальта, дорожной плитки, бордюров и газонов, попавших в зону ремонта.

«Если ремонт проводился поздней осенью или зимой, работы по обустройству территории переносятся на теплое время года, а отремонтированный участок временно засыпается щебнем», — сказал Михаил Кореняк.