Территорию вокруг Южного озера в Черноголовке благоустроят в августе

Зону отдыха «Южное озеро» продолжают обновлять в Черноголовке. Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Озеро Южное является любимым местом отдыха жителей Черноголовки. Эта территория давно требовала существенного обновления. Мы приступили к работам в прошлом году», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Согласно проекту, зону отдыха поделят на три функциональные зоны: пляжную, спортивную и прогулочную. Для посетителей оборудуют кабинки для переодевания, детские комплексы для игр, а для контроля безопасности установят спасательную вышку.

В спортивной зоне разместится площадка для баскетбола и большого тенниса. Также вокруг озера проложат велосипедную дорожку, установят парковую мебель и систему уличного освещения. На всей территории будет доступен Wi-Fi. Завершить работы по благоустройству планируется в августе 2024 года.

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