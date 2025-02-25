Территорию у городской больницы во Фрязине отремонтируют в ближайшее время

Заместитель главы округа Юлия Шувалова совместно с представителями муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» провела встречу с жителями около дома № 7 по улице Московской. Там обсудили вопросы благоустройства территории, прилегающей к городской больнице и поликлинике.

«Понимаю, что благоустройство и поддержание порядка в этом районе напрямую влияют на комфорт и самочувствие горожан, посещающих медицинские учреждения. Мы уделили внимание вопросам чистоты, состояния тротуаров и дорожек», — сообщила Юлия Шувалова.

В ближайшее время планируется увеличить количество дворников, которые будут убирать снег и обеспечивать чистоту возле медицинских учреждений. Кроме того, специалисты проведут ремонт поврежденных участков тротуара, ведущего к больнице и поликлинике.

Заместитель главы также подчеркнула, что 26 февраля в администрации округа пройдет совещание, на котором будут разработаны конкретные меры по улучшению территории на улице Московской.