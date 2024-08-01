Зону отдыха около озера Дивное в Балашихе благоустроили

Популярное место отдыха в микрорайоне Заря в Балашихе преобразилось. Около озера Дивное обновили разметку на пешеходных и велосипедных дорожках, установили спортивные площадки и провели другие работы по благоустройству.

Этим летом рабочие отремонтировали покрытие на детской площадке, нанесли новую разметку на асфальте, привели в порядок понтон и кабинки для переодевания. Для активного отдыха в парковой зоне проложили велодорожки, установили волейбольные и баскетбольные площадки.

Это место отдыха популярно среди жителей и гостей Балашихи. Они любят отдыхать на песчаном пляже озера, здесь же оборудованы деревянные террасы и веранда из массива лиственницы.

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