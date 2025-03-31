Территорию леса вокруг Булатниковского пруда очистили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялась масштабная экологическая акция: представители администрации совместно с местными предпринимателями провели субботник, направленный на очистку лесной зоны вокруг Булатниковского пруда. Участники мероприятия собрали большое количество бытового и промышленного мусора, который не разлагается естественным образом.

Администрация округа призвала жителей бережно относиться к природе, убирать за собой мусор после отдыха и соблюдать чистоту в общественных местах.

«Собрано свыше 400 мешков мусора — это бутылки, покрышки, мангалы, огромное количество пакетов и полиэтилена. От жителей поступало много обращений по поводу состояния данной территории», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Виктории Морозовой.

Напомним, ранее пресс-служба сообщала, что до конца апреля на территории всех населенных пунктов округа будут организованы субботники с участием местных жителей.