Кореневский карьер в Люберцах благоустроят к 2026 году

Обсуждение прошло в время выездного приема администрации городского округа Люберцы.

«Встречу провели в формате соучастного проектирования. Жители разделились на несколько команд и совместно предложили свои идеи по будущему благоустройству зоны отдыха. В летний период объект пользуется большой популярностью у люберчан и гостей нашего округа — входит в пятерку лидеров региона по посещаемости, принимает соревнования различных уровней. Поэтому нам важно сделать зону отдыха максимально комфортной и функциональной», — отметил Волков.

Жители предложили обустроить второй пляж со стороны Озерной улицы. Все предложения учтут при разработку проекта. В новой зоне отдыха проложат освещение, построят новые парковки и детские городки. Работы завершат в 2026 году.

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