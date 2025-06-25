Территорию больничного городка благоустроят в Озерах

В больничном городке в Озерах продолжаются масштабные работы по ремонту асфальтового покрытия. Подрядчик демонтирует старые дорожки и заканчивает установку бордюров.

Работы проводят в рамках программы «Ремонт территорий медицинских учреждений» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Исаевым и главным врачом Коломенской больницы Николаем Макаровым побывали на территории, где совсем скоро начнется укладка нового асфальта. Обновленный больничный городок пациенты больницы смогут оценить уже в августе», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Это первая масштабная реконструкция с момента постройки Озерской больницы. Подрядчик заменит порядка 16 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, из них 13 тысяч — проезжая часть и три тысячи — тротуары.

Здесь также расширят парковку. После окончания работ больничный городок на улице Ленина в Озерах станет более комфортным для посещений всех категорий пациентов, в том числе маломобильных.