Территории возле торговых объектов приведут в порядок в Балашихе | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 16:48 Территории возле торговых объектов приведут в порядок в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Незначительные повреждения конструкций, дорог и тротуаров возле торговых точек выявили в селе Новый Милет в Балашихе. Все недочеты устранят в ближайшее время.

Заместитель главы администрации Балашихи Кирилл Тимашков проверил объекты потребительского рынка и услуг, также дороги в селе Новый Милет.

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Специалисты выявили недостатки по складированию мусора, повреждения на дорогах и тротуарах. Устранить проблемные моменты должны в ближайшее время.

Также сетевым магазинам выдали уведомление о соблюдении требований законодательства в части обращения с отходами и производства потребления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятина строительство дорог, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

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