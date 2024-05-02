«Подготовим список трасс». Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятина строительство дорог | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 20:26 «Подготовим список трасс». Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятина строительство дорог Воробьев рассказал жителям Селятина о новых врачах в поселке Источник фото: Валерий Мельников

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с жителями поселка Селятино в рамках рабочего визита. Разговор был основательный. Люди задали множество вопросов: от строительства дороги и агрохаба до здравоохранения и ЖКХ.

Глава Подмосковья рассказал, что в планах властей — проведение реконструкции существующего примыкания к ЦКАД для того, чтобы разделить грузовые потоки к агрохабу и терминалу таможни. Дорогу же вдоль железнодорожных путей построить не удастся, так как пришел отказ от РЖД и «Автодора».

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«Автодор не согласовал примыкание к ЦКАД из соображений безопасности — участок с потенциально высокой аварийностью, а также недостаточно места, чтобы сделать полноценный съезд. РЖД же имеет свои планы на развитие этих территорий, поэтому построить здесь еще одну дорогу мы не можем», — пояснил губернатор.

Он добавил, что одним из рабочих решений может стать идея продлить дорогу от съезда с Киевского шоссе — это более двух километров дороги в две полосы движения.

Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что на встрече с жителями также успели обсудить вопросы оказания медицинской помощи.

«Переведем врача-узиста из стационара в поликлинику на полный рабочий день, чтобы принимать как можно больше пациентов. Часть будем направлять в Апрелевку. В сентябре на работу педиатром выйдет молодой специалист», — сообщил Воробьев.

Он добавил, что ежемесячно будут выезжать бригады врачей кардиологов и эндокринологов, а ближайший выезд состоится уже 21 мая.

Также губернатор отметил, что котельная и котлы в поселке исправны, а аварии зимой были из-за прорыва исходящих сетей.

«К следующей встрече подготовим список трасс, которые будут менять. Встретимся 5 июня, чтобы обсудить решения проблем и изменения в поселке», — заключил Воробьев.

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