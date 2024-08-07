Торговые объекты на железнодорожных станциях в Мытищах приведут в порядок

Администрация Мытищ проверила содержание торговых объектов на железнодорожных станциях Перловская и Тайнинская. К концу года предпринимателям поручили устранить все недочеты.

Мониторинг содержания объектов торговли провела начальник управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи Елена Подмаркова. Она сообщила, что предприниматели не убирают мусор, окурки и смет. Подмаркова отметила на стенах граффити, на входных группах — разбитую плитку. Владельцам павильонов обязали устранить выявленные замечания до конца 2024 года.

Часть замечаний предприниматели уже устранили, убрав вандальные надписи и мусор. Также на улице Калинина заменили разбитую плитку на асфальт. Однако по одному из павильонов на станции Перловская пройдет проверка муниципального земельного контроля.

Напомним, для решения любых вопросов предприниматели могут обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации округа по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30. Телефон: 8 (495) 581-13-48, электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru.

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