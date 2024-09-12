Терапевт Вероника Дедова пополнила штат больницы в Лобне

В Лобненской больнице появился новый врач-терапевт. Вероника Дедова, выпускница Приднестровского государственного университета имени Шевченко по специальности «Лечебное дело», присоединилась к коллективу медицинского учреждения.

Врач поделилась, что быть молодым специалистом немного сложно. С трудом удается избежать волнения из-за огромной ответственности, которую на тебя накладывает профессия, но в Лобненской больнице ей помогают опытные коллеги, к которым всегда можно обратиться за советом или с вопросом.

«Мы учимся всю жизнь и постоянно обмениваемся знаниями и опытом», — подчеркнула Вероника Дедова.

Напомним, что записаться на прием к новому врачу-терапевту можно через платформу «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, через колл-центр 122 и с помощью информационного терминала.

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