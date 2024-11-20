Терапевт в Чехове вошел в топ-100 лучших врачей Подмосковья

Терапевт в Чехове победил в профессиональной премии «Подмосковный врач». Он выполнил задания и смог попасть в топ-100 лучших медицинских работников области.

Испытания проходили в три этапа: компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Под каждую специальность подбирались отдельные задачи для того, чтобы оценить компетентность конкурсанта.

Терапевт Чеховской больницы вошел в топ-100 лучших медицинских работников. Отметим, ему единственному удалось достичь высокого результата в муниципалитете. Больше всего лауреатов премии — из МОНИКИ, Подольской, Химкинской и Пушкинской больниц. Все конкурсанты получат денежную премию — 180 тысяч рублей.

Полный список победителей можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Отметим, лауреаты премии — опытные специалисты с многолетним стажем, а также молодые врачи. Конкурс «Профессиональный врач» проводится ежегодно для того, чтобы повысить престиж профессии и привлечь молодых специалистов в сферу здравоохранения.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».