Терапевт Никита Анфилов пополнил штат больницы в Воскресенске

Врач-терапевт из Дзержинска Никита Анфилов вошел в штат больницы в Воскресенске. Уже месяц он успешно принимает пациентов в поликлинике № 2.

Специалист отметил, что его рабочий день начинается 8:00 и длится до 14:00 часов дня, за это время он успевает принять до 35 пациентов.

Впечатления молодого специалиста от Воскресенска исключительно положительные. Он выбрал именно этот город после того, как связался с Министерством здравоохранения Московской области, предлагавшим ему вакансии по всей области.

«Я посмотрел видео про Воскресенск и понял, что он очень похож на Дзержинск. Даже дома в центре города очень похожи. Здесь есть хоккейная команда „Химик“, а в Дзержинске — футбольная. Этот город сразу стал для меня родным», — отметил Никита.

Напомним, что Никита Анфилов окончил Мордовский государственный университет имени Огарева и обладает глубокими знаниями и практическим опытом. Он проявляет терпение, такт и умение находить общий язык с пациентами разного возраста и темперамента, что делает его ценным дополнением к медицинскому персоналу Воскресенска.

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