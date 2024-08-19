Терапевт Марина Львова пополнила штат поликлиники № 9 в Балашихе

В поликлинике № 9 микрорайона Салтыковка в Балашихе начала работать Марина Львова в качестве участкового врача-терапевта. Общий стаж работы нового специалиста составляет восемь лет.

Она окончила Саратовский государственный медицинский университет Разумовского по специальности «Лечебное дело».

«Когда меня в школе спрашивали, кем я хочу стать, всегда отвечала, что буду врачом. Другого выбора у меня не было: моя мама — медик, и в семье всегда много говорили о медицине, обсуждали невероятные истории спасения. Решила, что я тоже буду лечить людей», — рассказала врач-терапевт Марина Львова.

Специалист ведет прием с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Она обслуживает микрорайон Салтыкова, на участке более 2,5 тысячи человек. В среднем женщина принимает 28 пациентов в день. Чтобы попасть на прием достаточно записаться через портал госуслуг, инфомат или по телефону 122.

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