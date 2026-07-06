Терапевт из Черноголовки поделилась советами по профилактике болезней сердца

Ольга Кшенская, врач-кардиолог из Черноголовки, уже семнадцать лет помогает жителям наукограда бороться с болезнями сердца. В День кардиолога она рассказала о профилактике заболеваний.

Ольга закончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова в 2009 году и переехала в Черноголовку. Город «зацепил» ее образованным населением среди пациентов и опытными врачами среди коллег. В ближайшее время она планирует закончить курсы по УЗИ сердца и продолжить работу в должности врача-кардиолога.

Сейчас Ольга работает с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые все чаще встречаются у молодых людей. Она рекомендует контролировать давление и уровень холестерина, регулярно проходить диспансеризацию, отказаться от никотина, алкоголя и энергетических напитков, а также больше бывать на свежем воздухе и заниматься спортом.