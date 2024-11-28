Теплые вещи для участников СВО отправили из Мытищ

«Вязальные войска» клуба «Активное долголетие в городском округе Мытищи отправили теплые вещи для бойцов специальной военной операции. Гуманитарную помощь доставят в Курскую область.

Военнослужащие на фронте получат от участниц клуба «Активное долголетие» городского округа Мытищи теплые вещи. Группу рукодельниц курирует руководитель студии «Вязание» Галина Федотова. Гуманитарный конвой сопроводит преподаватель и волонтер киноклуба Ольга Антропова. Она родилась в городе Курчатове Курской области.

Горожане округа, коммерческие организации и общественные деятели Мытищ регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции и жителей пострадавших регионов. Каждый месяц из муниципалитета отправляют конвой в сопровождении волонтеров.

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