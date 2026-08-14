Тепловые сети обновят в поселке Красково в Люберцах

Полная замена тепловых коммуникаций и сетей горячего водоснабжения активно ведется на улице Лорха в поселке Красково. К решению о таком глобальном ремонте привели участившиеся прорывы труб.

Заместитель генерального директора «Люберецкой теплосети» Владимир Брянцев рассказал, что в прошлом году было устранено около 20 утечек. «В этом году принято решение за счет собственных средств предприятия произвести замену 300 погонных метров тепловых сетей», — сообщил он.

Участок, где ведется ремонт, обеспечивает теплом четыре многоквартирных дома и детский сад. Масштабное обновление тепловых сетей также выполняют на Быковском шоссе в Малаховке. Коммуникации там не обновлялись более 40 лет.

17 августа на капитальный ремонт остановят еще и котельную. В это время проведут переврезку труб. Затем начнется промывка теплотрассы, опрессовка, гидравлические испытания. К началу отопительного сезона все работы будут завершены.