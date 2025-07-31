Теплотрассы отремонтировали в Лыткарине

В округе развернулись масштабные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону, направленные на повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения. В рамках этой программы уже завершена замена участков теплотрасс по пяти адресам.

В настоящее время активные ремонтные работы ведутся на магистральных сетях по улицам Парковой и Спортивной, а также в кварталах 3а и 7. Здесь проводится замена изношенных труб на новые. Общая протяженность труб, подлежащих замене в рамках программы, составляет более 4,5 километров.

Администрация округа уделяет особое внимание благоустройству общественных территорий после завершения земляных работ. После прокладки новых труб все участки будут восстановлены, включая асфальтовое покрытие, тротуары и газоны. Параллельно с ремонтом теплотрасс в Лыткарине ведется совместная работа коммунальных служб по приемке многоквартирных домов к зимнему периоду. Этот процесс включает в себя проверку состояния кровли, системы отопления, водоснабжения и других инженерных коммуникаций. На данный момент паспорта готовности к зиме получили 149 многоквартирных домов.