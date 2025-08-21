Теплотрассу обновят в Щелкове

В округе развернулись масштабные работы по модернизации тепловой инфраструктуры, призванные обеспечить бесперебойное теплоснабжение в предстоящий отопительный сезон. Ключевым элементом этой программы является капитальный ремонт теплотрассы, проходящей вдоль дома № 7 по улице Первомайской.

Данный участок является частью проекта, направленного на комплексное улучшение системы отопления. Ремонтные работы охватывают отрезок тепловой сети, простирающийся от котельной до закольцованного участка, расположенного на улице Фабричная. Модернизация проводится на отдельных участках теплотрассы, соединяющих ключевые точки на карте теплоснабжения.

В рамках капитального ремонта не только производится замена устаревших участков теплотрассы, но и осуществляется установка соединительных элементов — муфт, обеспечивающих герметичность и долговечность системы. После завершения основных работ проводится благоустройство территории, прилегающей к отремонтированному участку, а также вывоз строительного мусора.

«Работы на тепловых сетях ведутся без отставаний, все процессы находятся на контроле. Наша главная задача — обеспечить жителей округа стабильным и безопасным теплоснабжением в предстоящем отопительном сезоне», — сообщили в администрации округа.