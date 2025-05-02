Теплоснабжение в Долгопрудном восстановят 2 мая

Теплоснабжение в Долгопрудном запустят 2 мая. Такое решение приняли на заседании оперативного округа, сообщил глава города Роман Истомин в своем Telegram-канале .

Аварийные службы в Долгопрудном перевели в режим повышенной готовности.

«Бригады отрабатывают на местах», — подчеркнул Истомин.

Он отметил, что коммунальщики ведут мониторинг последствий непогоды и оперативно исправляют все неполадки.

По его словам, на муниципальной дорожной сети зафиксировали восемь упавших деревьев. Он повалились на улицах Нагорной и Парковой. Глава города призвал жителей быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ночью в Подмосковье выпал мокрый снег. Ликвидацией последствий непогоды занимаются коммунальные службы и сотрудники МЧС.