Специалисты МЧС ликвидируют последствия снегопада на дорогах Подмосковья

Сотрудники МЧС рано утром приступили к ликвидации последствий снегопада в Подмосковье. В первую очередь спасатели освободили все проезжие части, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

Работы начались около 04:30 2 мая.

«В первую очередь освободили все проезжие части, дороги регионального и муниципального значения, а также железнодорожные пути — больше всего работы было в районе Вербилок на Савеловском направлении», — сообщил Павлов.

На некоторых участках движение пока затруднено, но восстановлено, заторов нет.

МЧС Подмосковья помогает энергетикам в восстановлении сетей электроснабжения. С этой целью сформировали два эшелона бригад.

«Первый эшелон — это 20 бригад, 72 человека. Они действуют в северо-западной части Московской области — Сергиев-Посад, Талдом, Дмитров, Клин, Солнечногорск, Истра. Также сформирован второй эшелон в качестве резерва — это еще 32 бригады, 104 человека», — рассказал Павлов.

По его словам, бригады задействуют в случае ухудшения обстановки при запросе муниципалитетов и энергетиков.

Мощный снегопад обрушился на столичный регион в ночь на 2 мая. Из-за непогоды повалились деревья, повредив десятки автомобилей. В некоторых зданиях выбило стекла.