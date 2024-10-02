Теплосети в Жуковском подготовили к отопительному сезону

Котельные и инженерные сети подготовили к отопительному сезону на 100% в Жуковском. Запуск тепла в объекты социальной сферы в округе стартовал 1 октября.

Вся система отопления в Жуковском готова к сезону на 100%. В многоквартирных домах тепло появится при достижении среднесуточной температуры +8 градусов Цельсия и ниже в течение пяти суток подряд.

«Официально пуск отопления в объекты социальной сферы в Жуковском начинается 1 октября 2024. Тепло в учреждения образования, здравоохранения, культуры и социального назначения будет подаваться в течение суток с момента подачи заявки от руководителя того или иного объекта», — прокомментировал глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

Отметим, что в округе уже создали усиленные аварийные бригады, работающие круглосуточно.

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