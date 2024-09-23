Андрей Воробьев: теплосети Подмосковья масштабно модернизируют за 3 года

Большая системная модернизация тепло- и электроснабжения идет в Подмосковье, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев . Подготовка к зиме требует максимальной собранности, сказал он.

«Все, что связано с модернизаций тепло- и электроснабжения, никогда так часто не звучало, как сейчас, и это оправданно. Мы ведем большую системную работу не первый год. В последующие три года она будет еще более заметна», — сказал Андрей Воробьев на заседании правительства.

Предыдущая зима была сложной, напомнил губернатор, и выявила проблемные места в системах отопления. Преимущественно сбои происходили в частных котельных, часть из которых теперь удалось взять под региональный контроль.

Все городские округа, где были проблемы на теплосетях, проверили в первую очередь.

«Прошлая зима с низкими температурами была сложной — были аварии, поэтому мы предусмотрели масштабную программу для модернизации ЖКХ», — подчеркнул губернатор на состоявшемся заседании правоохранительного блока.

Меры, необходимые для устранения аварий, приняли по областной программе и по концессионным совместно с «Газпромом».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».