«Прошлая зима была сложной». Глава Подмосковья — о модернизации теплосетей к новому сезону

Губернатор Воробьев: модернизация ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей за 5 лет

Систему ЖКХ Подмосковья модернизируют за пять лет. Изменения коснутся около 5,4 миллиона жителей, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Часть проекта выполнят при участии «Газпром теплоэнерго».

Особое значение, добавил он, имеет партнерство с «Газпром теплоэнерго».

«Прошлая зима с низкими температурами была сложной — были аварии, поэтому мы предусмотрели масштабную программу для модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль», — отметил Андрей Воробьев на заседании правоохранительного блока.

Мы реализуем концессионные соглашения с «Газпромом». Хочу поблагодарить, что коллеги на местах вовлечены в эту работу, прокуратура осуществляет контроль.

Совместно с «Газпром теплоэнерго» Подмосковье реализует девять концессионных соглашений. Инвестиции достигнут 68,7 миллиарда рублей.

Благодаря этому теплосети масштабно модернизируют в шести городских округах. Это Клин, Пушкино, Воскресенск, Сергиев Посад, Серпухов и Солнечногорск.

В этом году проведут 118 мероприятий по инвестиционным программам и 479 дополнительных по программе ремонта.

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