Теплосети и ЦТП в Дзержинском заменят к началу отопительного сезона

В Дзержинском городского округа Люберцы идет капитальный ремонт теплосетей и центральных тепловых пунктов. Износ трубопровода на улице Шама, основной магистрали города, местами достигал 95 процентов, поэтому было решено заменить трубы полностью.

Директор предприятия «ЭКПО» Александр Обыночный сообщил, что на сегодняшний день смонтировано порядка 380–400 метров трубопровода. Работы идут с двух сторон — от камеры и от дома на Угрешской, где участки встретятся и состыкуются.

Трубы семисотым диаметром кладут утепленными, все стыки делают с ультразвуковым контролем и гидроизоляцией. Заместитель руководителя проекта компании-подрядчика Никита Слободин отметил, что будут установлены датчики протечек, что позволит оперативно выявлять повреждения. Основные работы планируют завершить к концу августа.

Параллельно ведется капитальный ремонт центральных тепловых пунктов. На Лесной, от которого «греются» около шести тысяч жителей и социальные объекты, установили пластинчатые теплообменники и насосное оборудование. Всего в Дзержинском капитально ремонтируют шесть центральных тепловых пунктов.

Программа модернизации системы ЖКХ реализуется при поддержке губернатора Андрея Воробьева и позволит повысить качество теплоснабжения для 35 тысяч жителей. К новому отопительному сезону Дзержинский подойдет с обновленной инфраструктурой.