Теплосеть от котельной № 4 на улице Энергетиков отремонтировали в Дедовске

В городском округе Истра в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в 2024 году проводится капитальный ремонт котельных и теплосетей. В рамках программы завершился ремонт тепловых сетей от котельной № 4 в городе Дедовск, на улице Энергетиков, дом 1/1.

Также уже на финишной прямой работы в котельной № 12 города Истра. А вот в поселке Глебовский теплотрасса еще модернизируется. Работы там планируют закончить в конце сентября, а ремонт трубопровода горячего водоснабжения в конце октября.

Также в этом году масштабные изменения произошли на самой старой котельной № 4 в Истре. Она снабжает теплом и горячей водой 15 многоквартирных жилых домов, детский сад, школы и другие социальные объекты. Тепловые сети здесь были проложены в 1968 году. С тех пор проводились частичные починки деталей или заделка протечек. Поэтому все трубы полностью переложили на новые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что перед запуском отопления в каждом доме в Подмосковье проверят инженерные системы, теплоизоляцию на чердаках и в подвалах, а также состояние наружных стен.

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