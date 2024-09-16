Подготовка жилых домов Подмосковья к отопительному сезону завершится в октябре

Воробьев: подготовку систем отопления в домах Подмосковья завершат в октябре

Подготовка многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону завершится с наступлением октября. В каждом из них проверят инженерные системы, теплоизоляцию на чердаках и в подвалах, состояние наружных стен.

«Принципиально важно, чтобы тепло приходило в квартиры. Главам городских округов необходимо взять это на контроль и отработать все нарушения с управляющими компаниями, представив готовый результат», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье — около 54 тысяч многоквартирных домов. В этом году проактивно, а значит, заранее и с опережением всех сроков проверили свыше 27 тысяч из них. Это дома не выше пяти этажей, построенные до 1990 года, откуда поступало больше всего жалоб.

Мы ведем масштабную работу в преддверии старта отопительного сезона — это модернизация наших котельных и теплосетей, подготовка многоквартирных домов. На особом внимании Пушкино, Сергиев Посад, Солнечногорск, Воскресенск.

Андрей Воробьев

В этих городских округах, уточнил губернатор, реализуют крупные концессионные соглашения.

«Важно в кратчайшие сроки завершить подготовку всех систем к осенне-зимнему периоду», — заключил Воробьев.

Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что сегодня в Подмосковье стартуют пробные топки в котельных.

«Начали поочередный запуск каждого котла. Перед этим проходит проверка исправности газового оборудования, циркуляции насосов котлов. По результатам пробных топок составим акты», — объяснил он.

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