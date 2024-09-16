Подготовка жилых домов Подмосковья к отопительному сезону завершится в октябре

Подготовка многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону завершится с наступлением октября. В каждом из них проверят инженерные системы, теплоизоляцию на чердаках и в подвалах, состояние наружных стен.

«Принципиально важно, чтобы тепло приходило в квартиры. Главам городских округов необходимо взять это на контроль и отработать все нарушения с управляющими компаниями, представив готовый результат», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

В Подмосковье — около 54 тысяч многоквартирных домов. В этом году проактивно, а значит, заранее и с опережением всех сроков проверили свыше 27 тысяч из них. Это дома не выше пяти этажей, построенные до 1990 года, откуда поступало больше всего жалоб.