Теплосеть на 2-м Покровском проезде в Котельниках модернизируют к сентябрю

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым провел осмотр участка на 2-м Покровском проезде. После окончания отопительного сезона тут стартует капитальный ремонт тепловой сети.

Работы проводятся в рамках Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. На данный момент территория уже огорожена, начался завоз необходимых материалов, а подготовка к основным работам идет полным ходом.

Для обеспечения жителей горячим водоснабжением в летний период была установлена временная байпасная линия наземной прокладки. Несмотря на ее неэстетичный внешний вид, такая мера является необходимой. После завершения ремонта временную конструкцию демонтируют, а территорию благоустроят.

Основные работы по прокладке коммуникаций планируется завершить к сентябрю этого года, что позволит значительно повысить надежность теплоснабжения в округе.