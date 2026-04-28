Тепличный комплекс «Подосинки» отметил 20-летие

В Раменском прошел праздник, посвященный 20-летию тепличного комплекса «Подосинки», который является крупнейшим производителем роз в Центральном регионе под брендом «Линия розы». За два десятилетия предприятие стало одним из ведущих агропромышленных комплексов страны.

Торжественное мероприятие посетил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин. Он подчеркнул значимость предприятия для региональной экономики и отметил, что компания занимает второе место в России по производству роз и является лидером в Подмосковье. После расширения теплиц предприятие планирует выйти на первое место в стране.

История успеха началась в 2006 году с небольшой теплицы в Дмитрове площадью 3 гектара и нескольких десятков сотрудников. Сегодня производственные мощности достигли 24 гектаров, распределенных между двумя локациями: 15 гектаров в Раменском и 9 гектаров в Дмитрове.

Учредитель компании Юлия Чарышкина рассказала о достижениях комплекса. Ежегодно он выращивает и реализует более 33,5 миллиона роз, работает с ассортиментом из более 100 сортов и обеспечивает занятость 500 сотрудников. Важным достижением стало освоение собственного производства саженцев.

«Качество для нас важнее количества», — отметила Юлия Чарышкина. За 20 лет изменились и предпочтения покупателей. Если раньше 70% спроса составляли красные розы, то сейчас их доля сократилась до 20%. Наибольшим спросом пользуются кустовые и пионовидные сорта.