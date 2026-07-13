Тепличный комплекс «Иванисово» обеспечивает крупные торговые сети овощами

Тепличный комплекс «Иванисово», расположенный в поселке Случайный городского округа Электросталь, является одним из крупнейших производителей овощной продукции в регионе. Его общая площадь составляет 20 гектаров, из них 17 гектаров — производственные площади.

В комплексе восемь тепличных блоков, где выращивают огурцы и томаты. В год «Иванисово» производит более 16 тысяч тонн продукции. Среди наиболее популярных сортов — огурцы «Бьерн» и томаты «Хевиозо». Общий оборот комплекса составляет около трех миллиардов рублей.

На территории расположены не только теплицы, но и логистический центр, котельная, водозаборное оборудование и общежитие для сотрудников. Продукцию поставляют в крупные торговые сети, такие как X5 Group («Перекресток», «Пятерочка»), «Лента», «Магнит», «Азбука вкуса», «Вкусвилл», а также в сервисы электронной торговли «Самокат» и «Яндекс Лавка».

Комплекс внедряет современные технологии для повышения эффективности производства. Например, здесь испытывают робота-поломойщика. Сотрудники могут просматривать задачи на смену, план выполнения и информацию о заработке с помощью телефонов.

Работники логистического центра носят головные уборы с персонализированным QR-кодом. Система «умного зрения» считает количество операций в режиме реального времени. Также здесь внедрили систему Fresh ID, которая позволяет отслеживать продукцию от грядки до полки. Клиенты могут выбирать овощи по свежести, используя QR-код.

«Иванисово» гордится тем, что является одним из лучших поставщиков для «Перекрестка» с уровнем сервиса около 99%. Это достигается за счет автоматизации, искусственного интеллекта и принципов бережливого производства.