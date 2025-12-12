«Теннисные встречи» провели для школьников Жуковского

В школе № 10 состоялись очередные «Теннисные встречи», которые стали частью просветительского проекта «Развитие настольного тенниса в школах». Это мероприятие направлено на популяризацию настольного тенниса среди школьников и обучение их основам этого вида спорта.

Занятие провел председатель клуба «Развитие настольного тенниса в Жуковском» Александр Тепляшин. Он начал с лекции о богатой истории настольного тенниса, рассказывая о его развитии как в Советском Союзе, так и за его пределами. Школьники узнали о первых успехах советских спортсменов на международной арене, включая победу Геннадия Аверина на чемпионате Европы в 1958 году. Также были упомянуты достижения таких легенд, как Зоя Руднова, Стелла Захарова и Валерий Скачков, а также триумф женской сборной на командном Кубке мира в 1994 году, когда они завоевали золотые медали.

«После лекции, которая погрузила детей в историю настольного тенниса, началась практическая часть занятия. Учащимся был представлен разнообразный спортивный инвентарь, который используется в настольном теннисе. Тренер продемонстрировал правильный хват ракетки и обучил ребят базовым упражнениям, которые помогут им развить навыки игры», — сообщили организаторы.