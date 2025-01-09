Теннисисты из Балашихи стали победителями областного чемпионата.

Юные теннисисты из Балашихи завоевали три золотые и две серебряные медали на командном чемпионате Московской области по настольному теннису, который состоялся в универсальном спортивном комплексе «Метеор» им. Е. А. Донской. Церемония открытия турнира прошла при участии члена фракции «Единая Россия» Евгения Николаева, который поддерживает проект «Детский спорт».

Спортсмены из Балашихи продемонстрировали отличную игру, что позволило им занять верхние строчки турнира. Евгений Николаев отметил важность популяризации настольного тенниса среди детей.

На мероприятии прошла торжественная церемония награждения победителей. Тренер-преподаватель по настольному теннису СШОР «Метеор» Андрей Пименов и талантливая теннисистка Полина Деева, член сборной команды Московской области, получили знаки отличия Министерства физической культуры и спорта Подмосковья «Спортивная доблесть».

В рамках обсуждений было достигнуто соглашение с руководителем Федерации настольного тенниса Московской области о продвижении этого вида спорта в общеобразовательные школы. Использование формата Балашихинской школьной лиги будет способствовать развитию настольного тенниса среди молодежи.