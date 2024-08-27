Теннисистка Елена Приданкина из Подмосковья победила на турнире в Чехии

Подмосковная спортсменка Елена Приданкина выиграла золотую медаль на международных соревнованиях по теннису ITF W75 в Чехии. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Елена выступала в парном разряде в тандеме с представительницей Чехии Джули Струпловой. В финальном матче девушки одержали победу над немкой Номой Ноха Акугэ и гречанкой Сапфо Сакеллариди. Бронзовые медали турнира достались теннисисткам из Испании и Швейцарии.

Елена Приданкина представляет Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области. Спортсменка входит в сборную России по теннису.

Международные соревнования по теннису ITF W75 прошли в чешском городе Пршеров с 19 по 25 августа.

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