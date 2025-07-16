Теннисист из Химок стал бронзовым призером Уимблдонского турнира

Юный теннисист из Химок вошел в призеры одного из самых престижных турниров в мире — Уимблдонского чемпионата среди юниоров. Бронзовую медаль Егор Плешивцев завоевал в парном разряде, представляя Россию.

Егор Плешивцев, представляющий городской округ Химки, принял участие в Уимблдонском турнире — одном из четырех соревнований серии Большого шлема. Турнир прошел в Лондоне и собрал сильнейших юниоров со всего мира.

Спортсмен добился успеха в парном разряде, выступая вместе с казахстанским теннисистом Амиром Омархановым. В четверть финале дуэт одержал победу над парой из ЮАР и Индии — матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (10:8). По итогам соревнований пара Плешивцев–Омарханов стала бронзовым призером.

За две недели до Уимблдона Егор также одержал победу на первенстве России в одиночном разряде, подтвердив высокий уровень подготовки.

Уимблдонский турнир остается одним из главных событий в мире тенниса. Это единственное соревнование Большого шлема, проходящее на травяном покрытии. Его история насчитывает более 140 лет.