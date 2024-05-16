Тендер на установку детской площадки объявили в Люберцах | 360°

16 мая 2024, 20:27
Тендер на установку детской площадки объявили в Люберцах
Конкурс на установку детской площадки объявили в Люберцах. Работы по благоустройству проведут за счет средств окружного бюджета.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.
Реклама
Подрядчику предстоит установить детский игровой комплекс: качели, качалки, карусели, балансир, песочницу, лавочки, урны, а также настелить резиновое покрытие и установить ограждения. Завершить работы необходимо в июле этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Люберцы
Аукционы
конкурсы
Реклама
Реклама