Тендер на строительство теплосетей объявили в Лосино-Петровском
Еще 1,7 километра теплосетей построят в Лосино-Петровском. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет работы по инженерным изысканиям, подготовит необходимую проектную документацию и построит теплосети к домам на улице Ленина и площади Революции от котельной на улице Гоголя. Их общая протяженность превысит 1,7 километра.
Работы пройдут по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов.
Строительство завершат в 2026 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в Подмосковье обновят 350 километров теплосетей.