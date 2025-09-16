Тендер на строительство теплосетей объявили в Лосино-Петровском

Еще 1,7 километра теплосетей построят в Лосино-Петровском. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет работы по инженерным изысканиям, подготовит необходимую проектную документацию и построит теплосети к домам на улице Ленина и площади Революции от котельной на улице Гоголя. Их общая протяженность превысит 1,7 километра.

Работы пройдут по госпрограмме за счет регионального и муниципального бюджетов.

Строительство завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в Подмосковье обновят 350 километров теплосетей.