Андрей Воробьев: 350 километров теплосетей обновят в Подмосковье в 2025 году

В Московской области начинаются пробные топки — ключевой этап подготовки инфраструктуры к зиме и грядущему отопительному сезону. Об этом процессе, а также о модернизации теплосетей и котельных рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Подготовка к отопительному сезону требует внимания к деталям и структурного подхода. «В этом году мы реализуем масштабную программу модернизации: почти 350 километров теплосетей и около 200 котельных, блочно-модульных и центральных тепловых пунктов. Устанавливаем датчики и системы дистанционного мониторинга — теперь неисправности можно увидеть и устранить оперативно», — пояснил Андрей Воробьев. По словам губернатора, общий уровень готовности к зиме превысил 95%, а соответствующие паспорта уже получил 91% многоквартирных домов.

«Оставшиеся работы завершим до 15 сентября. Также готовы 848 аварийных бригад, более двух тысяч единиц спецтехники и 1,3 тысячи единиц спецоборудования», — отметил глава региона.

В Лыткарине в этом году обновляют 18 объектов, в том числе 13 отрезков теплосетей, четыре центральных тепловых пункта и котельную № 1, где уже заменили один котел, а второй продолжают ремонтировать. После окончания всех работ надежность теплоснабжения для 47 тысяч жителей округа значительно повысится. На Парковой улице рабочие размещают новые трубы от котельной. Длина отрезка достигает одного километра. «Для жителей никаких неудобств нет: новый трубопровод прокладывается параллельно действующему, чтобы в случае аварии можно было быстро переключить тепло. Это повысит надежность теплоснабжения для 36 тысяч жителей и 150 домов — почти половины города», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Планируется, что строительство завершат к 20 октября, в ноябре система заработает в штатном режиме, а весной следующего года планируется благоустроить территорию над трассой.

В Лыткарине также завершают реконструкцию очистных сооружений — степень готовности достигла 94%, рабочие уже проводят пусконаладочные работы. Вскоре улучшения почувствуют около 70 тысяч человек. «В следующем году в округе начнем строительство нового водовода. Его запуск улучшит качество водоснабжения для 66 тысяч человек и 333 МКД», — заключил губернатор.