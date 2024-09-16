Тендер на строительство теплосетей на 1-й Дзержинской улице объявили в Кашире

Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительство тепловых сетей объявили в Кашире. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Конкурс включает работы по строительству тепловых сетей от БМК мощностью 6 МВт на 1-й Дзержинской улице до существующей сети. Длина трубопровода составит 200 метров.

Проект финансируется из областного и местного бюджетов в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры». Все работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов взять на контроль подготовку домов к отопительному сезону. Он подчеркнул важность отработки нарушений с управляющими компаниями.

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