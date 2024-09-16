Сегодня 18:42 Тендер на строительство теплосетей на 1-й Дзержинской улице объявили в Кашире Фото: Медиаархив Подмосковья
Конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительство тепловых сетей объявили в Кашире. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
Конкурс включает работы по строительству тепловых сетей от БМК мощностью 6 МВт на 1-й Дзержинской улице до существующей сети. Длина трубопровода составит 200 метров.
Проект финансируется из областного и местного бюджетов в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры». Все работы необходимо завершить в 2025 году.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев поручил главам округов взять на контроль подготовку домов к отопительному сезону. Он подчеркнул важность отработки нарушений с управляющими компаниями.
Новости Подмосковья можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 19:11 Ефимов: на строительство спорткомплексов в рамках МаИП выделили более 88 га земли
Сегодня 19:10 Законопроект для защиты граждан от подделки их голоса внесли в Госдуму
Сегодня 19:02 Акцию по высадке деревьев и кустарников провели в Красногорске
Сегодня 19:01 Гидравлические испытания проведут на котельной в Марфине в Мытищах
Сегодня 18:59 ЗАГС в Ступине пригласил супругов отметить юбилей семейной жизни
Сегодня 18:59 Сотрудников МФЦ в Мытищах наградили в честь профессионального праздника
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте