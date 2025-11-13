Тендер на строительство станции водоочистки объявили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске в 2028 году появится новая современная станция водоочистки. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что подрядчика определят в рамках электронного конкурса.

Согласно данным, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок, тендер включает целый комплекс задач: проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации, строительство станции и поставку необходимого оборудования.

Поизводительность будущего объекта составит почти 29 тысяч кубических метров воды в сутки.

Новую водоочистную станцию построят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Средства выделят из бюджета Московской области и Наро-Фоминского округа.