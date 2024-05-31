Тендер на строительство школы объявили в Лосино-Петровском. Учреждение появится в рабочем поселке Свердловском и будет рассчитано на 1100 учеников.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию и возведет здание на территории жилого комплекса «Лукино-Варино».

Ученики школы будут заниматься в одну смену. Для начальных классов обустроят отдельный блок. Завершить работы планируют в 2026 году.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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