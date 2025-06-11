Тендер на строительство школы на улице Ватутина объявили в Подольске

Школу на улице Ватутина в Подольске построят к 2028 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит здание школы с поставкой всего необходимого оборудования. Учреждение будет рассчитано на 550 мест, а его площадь составит около 10 тысяч квадратных метров.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.