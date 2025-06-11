Тендер на строительство школы на улице Ватутина объявили в Подольске

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и построит здание школы с поставкой всего необходимого оборудования. Учреждение будет рассчитано на 550 мест, а его площадь составит около 10 тысяч квадратных метров.
Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.
Территория на проспекте Боголюбова в Дубне лидирует в голосовании за благоустройство
Мемориал медикам-героям установили в деревне Донино в Раменском
Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил школьный музей в гимназии № 2
Парад моделей военной техники ко Дню России прошел в детсаду «Сказка» в Дубне
Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве
Мобильный флюорограф возобновит прием пациентов в Орехово-Зуеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте