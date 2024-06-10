Тендер на строительство пешеходного перехода через железную дорогу объявили в Лобне

Фото: Медиаархив Московской области

Подрядчика для строительства разноуровневого пешеходного перехода через железную дорогу найдут в Лобне. Госзакупку опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, пешеходный переход построят в районе Кольцевой улицы, дом 15. Подрядчик проведет коммуникации, переустроит кабельные линии, установит систему освещения, пожарную сигнализацию, а также благоустройство и озеленение.

Работы проведут по программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет регионального бюджета.

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